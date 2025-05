Fortaleza sedia 1º Fórum sobre Doenças Raras e Neurodiversidade

1° Fórum de Doenças Raras e Neurodiversidade acontece em Fortaleza na sexta-feira, 30 / Crédito: Divulgação/@radioameosrarosoficial

O 1º Fórum sobre Doenças Raras e Neurodiversidade do Brasil acontecerá na sexta-feira, 30, no auditório Ademar Arruda, localizado na Câmara Municipal de Fortaleza. O evento é gratuito e aberto ao público, com palestras e especialistas voltados ao tema. De acordo com a Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014, são consideradas como doenças raras aquelas que “afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas a cada 2 mil indivíduos”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A programação busca conscientizar os participantes sobre as condições médicas raras, que afetam em sua maioria crianças, segundo informe do Ministério da Saúde. Os debates incluem ainda a discussão de soluções integradas para o desenvolvimento infantil e tecnologias assistivas na educação. “Vale o custo”: CONHEÇA a vida de pessoas que convivem com doenças raras “Sou pai de uma criança com doença rara, chamada Agatha, de 11 anos. Ela tem distrofia muscular congênita LAMA2”, explica o organizador, Ítalo Duarte. “Juntamente com minha esposa, Raiany, temos uma missão ao longo de mais de cinco anos de dar visibilidade às pessoas com doenças raras do Ceará e do Brasil”. Duarte também é CEO e apresentador da Rádio Ame os Raros, que oferece visibilidade aos pais, médicos e outros defensores da causa.

A realidade das doenças raras no Brasil | VEJA Fortaleza sedia 1º Fórum sobre Doenças Raras: conheça o evento O organizador ressalta que o desenvolvimento do projeto considerou a localidade e o Estado do Ceará para iniciar um trabalho que unisse as famílias, os médicos, as associações, gestores de saúde e autoridades. “A ideia é que, ainda este ano, possamos organizar um grande seminário, movimentando todas as áreas da saúde que envolvem as doenças raras e neurodiversidade”, explica.

Ítalo, que participou do Congresso Europeu de Autismo 2025, em Portugal, será o responsável por uma das palestras iniciais, a partir das 8 horas. A discussão é intitulada “Comunicação e conscientização das doenças raras no Brasil”. O coordenador-geral de doenças raras do Ministério da Saúde, Natan Monsores de Sá, também é um dos palestrantes previstos. O evento começa às 7h30min, estendendo-se ao longo da sexta-feira com a participação de médicos especializados e outros profissionais. O encerramento acontece às 20h30min.