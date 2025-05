Caso Mizael: dois PMs vão a júri acusados de matar jovem de 13 anos em Chorozinho

MIZAEL, de 13 anos, recebeu um tiro abaixo do peito direito no dia 1º de julho de 2020 / Crédito: Acervo Pessoal

Dois policiais militares serão levados a júri acusados de matar o adolescente Mizael Fernandes Silva Lima, de 13 anos, no dia 1º de julho de 2020, no município de Chorozinho, a 69,88 quilômetros de Fortaleza. A decisão é da Justiça do Ceará após pedido da Defensoria Pública do Estado (DPCE). Um dos agentes a ser julgado é o sargento Neemias Barros da Silva. Ele é apontado como o autor do disparo de fuzil que matou o jovem e irá responder por homicídio qualificado — devido à impossibilidade de defesa da vítima — e por fraude processual.

Um segundo PM será julgado por fraude processual, acusado de alterar a cena do crime. LEIA MAIS | Sargento da PM vira réu por homicídio qualificado pela morte do adolescente Mizael A Justiça decidiu pelo julgamento após analisar argumentos apresentados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Defensoria. O órgão ministerial chegou a pedir a absolvição do policial acusado de matar o jovem em fevereiro deste ano. O MP classificou o tiro do PM como ato de legítima defesa. Ainda segundo o órgão, o argumento se deu pois o policial teria sido "atacado por um indivíduo armado em um local escuro". Além disso, o MP solicitou que, por falta de provas, os demais agentes não fossem levados a júri.

A Defensoria Pública atuou como assistente de acusação e afirmou que há envolvimento direto da Polícia na morte do adolescente. A alegação foi sustentada por meio de laudos e depoimentos sobre o assassinato. O jovem foi morto enquanto dormia na casa da sua tia. O órgão de acusação também revela que houve manipulação de indícios na operação para não serem incriminados. O terceiro policial suspeito de participar da morte do jovem não foi levado a júri. Mizael estava na casa de familiares quando a residência foi invadida por policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar). Os agentes diziam procurar um criminoso e o menino foi baleado enquanto dormia.