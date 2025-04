Cabeça humana é encontrada no Cristo Redentor e corpo decapitado é encontrado no Icaraí

Repórter do caderno de Cidades

Duas ocorrências de achado de cadáver foram registradas na manhã desta segunda-feira, 28, em faixas de praia de Fortaleza e de Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). No bairro Cristo Redentor, uma cabeça humana foi encontrada. Já na Praia do Icaraí, a cerca de 12 quilômetros do Cristo Redentor, o corpo decapitado de um homem foi localizado.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou não ser possível saber, no momento, se se trata da mesma vítima. Em nenhum dos dois casos, houve a identificação formal. Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível a constatação.