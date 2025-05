Shopping de Fortaleza recebe mutirão de vacinação neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 24, um mutirão de imunização no Shopping Iguatemi, das 12 às 18 horas, com o foco na expansão da cobertura vacinal da influenza. A ação tem o apoio do Governo do Estado do Ceará e tem o intuito de promover proteção e barrar a transmissão dos vírus causadores da gripe, principalmente nos períodos de maior incidência.

