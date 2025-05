Suspeito de envolvimento em execução de influenciadoras é preso

Um homem suspeito de envolvimento na execução de duas criadoras de conteúdo na Internet foi preso nesta segunda-feira, 26. As duas jovens foram mortas a tiros em 1º de maio, no Vila do Mar, Barra do Ceará, em Fortaleza. Uma das vítimas, uma adolescente de 15 anos de idade, estava grávida.

O indivíduo identificado como Francisco Iago Silva Moreira Castro é do bairro Cristo Redentor, na Capital, e tem antecedentes por roubo, roubo a veículo, tráfico de drogas.