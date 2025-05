Filho suspeito de matar o pai por herança é preso no Ceará

Um homem suspeito pela morte do pai, de 84 anos, foi preso na manhã deste sábado, 24, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na localidade de Alto Alegre.

O homicídio doloso ocorreu no dia 12 de dezembro de 2024, em Campos Sales, interior do Ceará. A vítima havia saído com uma foice e uma roçadeira para plantio, mas uma das filhas estranhou a demora do pai e refez o trajeto habitual do idoso, encontrando-o morto com uma lesão na cabeça e pescoço.

Durante a investigação, a suspeita inicial apontava para um mal súbito, considerando que o homem apresentava problemas de visão e teria caído de bruços sobre a roçadeira, que utilizava como apoio. Contudo, o laudo indicou que as lesões não seriam incompatíveis com a queda.

De acordo com a apuração conduzida pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, uma disputa pela herança do pai foi comprovada. O filho teria potencialmente provocado a morte do patriarca e simulado um acidente.

