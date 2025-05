Saturação Total: operação policial no Ceará prende 55 suspeitos envolvidos em crimes

As ações fazem parte da nova fase da Operação Integração Saturação Total, iniciada na noite da sexta-feira, 23

As Forças de Segurança do Ceará capturaram 55 suspeitos de envolvimento em crimes na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e nas Regiões Norte e Sul do Estado. Prisões são resultado de mais uma fase da Operação Integração Saturação Total, iniciada na noite dessa sexta-feira, 23.

A ação contou com 41 prisões em flagrante — 17 somente em Fortaleza, cinco na RMF, 10 em cidades do interior Norte e nove no interior Sul. Além das capturas, cerca de dois quilos de drogas e nove armas de fogo foram apreendidas.