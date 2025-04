Adolescente de 12 anos desaparece em Fortaleza e sistema emergencial é acionado

Um adolescente de 12 anos identificado como Yoneifer Enrique Zarraga Salazar desapareceu nesse sábado, 19, sábado de aleluia do feriado da Semana Santa. O jovem foi visto pela última vez no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza .

A ocorrência também foi informada pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará por meio das redes sociais.

“Ajude-nos a encontrá-la. Caso você tenha alguma informação, entre em contato conosco”, disse o órgão, que garantiu sigilo das informações.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.