Cinco teriam participado de ataque que deixou 2 mortos e 2 feridos no Parque São José

Pelo menos, cinco homens teriam participado da ação criminosa que deixou dois mortos e dois feridos em um bar do bairro Parque São José, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira, 22. A informação foi prestada por testemunhas à Polícia Civil, que ainda busca identificar suspeitos e a possível motivação do crime. O POVO apurou que os testemunhos dão conta de que, por volta das 22 horas, quatro dos criminosos chegaram ao estabelecimento em duas motos, enquanto um quinto homem chegou a pé.

Há ainda a desconfiança de que dois homens que estavam no bar antes do duplo homicídio teriam participado da matança como "olheiros". Eles teriam chamado a atenção de frequentadores por ficarem observando o estabelecimento por algum tempo.

Após a saída dos dois, chegaram os assassinos. Conforme os relatos, os criminosos adentraram o bar com armas em punho e, em seguida, ordenaram que as pessoas que ali estavam deitassem no chão. Então, passaram a efetuar os disparos. Foram, pelo menos, 16 tiros. Ana Paula Gomes da Silva e Tiago da Silva Duarte, ambos de 37 anos, morreram no local. Ana Paula trabalhava como uma espécie de gerente do bar, enquanto Tiago era apenas um frequentador. A mulher foi atingida por seis tiros: um nas costas, três na cabeça e dois no pescoço. Já Tiago foi alvejado cinco vezes, sendo quatro na cabeça e um no pescoço. Outras duas pessoas, uma garçonete do bar e um frequentador, também foram baleadas.

Ao menos, duas outras pessoas estavam no bar no momento do duplo homicídio. Um funcionário da casa estava no banheiro e, por isso, não foi notado pelos assassinos. A outra pessoa era um motorista de aplicativo que havia feito uma corrida para a região e aguardava em frente ao bar por um novo chamado. Os bandidos renderam o motorista e também ordenaram que ele deitasse no chão, mas ele não obedeceu e se escondeu atrás de uma parede, não tendo sido atingido pelos disparos. Após o crime, um dos executores fugiu levando a moto e o celular do motorista de aplicativo. Os outros homens fugiram nas motos com as quais chegaram ao local.