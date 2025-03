Encontro discute o papel das políticas públicas no alcance das metas na educação básica

Encontro Anual Educação Já 2025, promovido pela ONG Todos Pela Educação / Crédito: Rafael Margem

O papel das políticas públicas para o alcance das metas educacionais, principalmente, na educação básica, que contempla do infantil ao médio, foi destaque durante o encontro anual “Educação Já” 2025, promovido pela ONG Todos Pela Educação. O evento reuniu lideranças políticas, gestores, especialistas e representantes da sociedade civil nesta quinta-feira, 13, em São Paulo (SP). Leia mais Presidente da Câmara anuncia criação de comissão especial para debater o novo PNE Sobre o assunto Presidente da Câmara anuncia criação de comissão especial para debater o novo PNE

As estratégias educacionais têm como objetivo promover equidade, qualidade e inclusão, visando reduzir as desigualdades sociais, combater o racismo e outras formas de discriminação nas escolas, além de combater a evasão escolar. Essas ações também buscam ampliar o acesso ao ensino superior, contribuindo para uma educação mais justa e acessível a todos.

Ao todo, o evento contou com 12 paineis que abordaram temas entre Base Nacional Curricular, Primeira Infância, Política Nacional do Ensino Médio, além de temas emergentes, como Mudanças Climáticas e Educação e Inteligência Artificial (IA). Dando abertura ao evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, trouxe o balanço de dois anos do Ministério da Educação (MEC). Entre as políticas públicas educacionais implementadas nos últimos anos, foram destacadas: Criança Alfabetizada, Escola em Tempo Integral, Escolas Conectadas, Escolas das Adolescências e o Pé-de-Meia.

Conforme o ministro, o grande desafio educacional do Brasil está na educação básica. “Praticamente um terço da população brasileira não concluiu a educação básica. São mais de 60 milhões de brasileiros”, afirma Camilo. Para uma mudança no cenário, o gestor ministerial exemplificou a política piloto feita no Ceará: o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), iniciado em 2004. Ainda segundo Camilo, o convite que o presidente Lula fez para ser ministro está baseado na experiência do gestor no Ceará, que esteve à frente por dois mandatos consecutivos. À frente do MEC, um dos primeiros compromissos foi criar uma rede nacional de compromisso da Alfabetização na Idade Certa em todos estados. “Hoje temos metas de alfabetização até 2030 por compreender que se uma criança não se alfabetiza até o final do segundo ano, nós podemos comprometer todos os anos escolares dessa criança ou desse adolescente”, destacou Camilo Santana na abertura do evento.

A presidente executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, ressaltou que o encontro reúne pessoas que escolheram fazer do ensino uma grande prioridade. “O Brasil está no trilho. Temos a condição de ser um grande case internacional da educação. Para isso, temos que escrever essa história de forma coletiva”, refletiu. “Não dá para a gente perder tempo com políticas que não dão resultados”. Entre os governadores convidados no encontro e que destacaram a Educação como prioridade estiveram Carlos Massa Ratinho Junior (PSD-PR), Eduardo Leite (PSDB-RS), Helder Barbalho (MDB-PA), Renato Casagrande (PSB-ES), Ronaldo Caiado (União-GO), Elmano de Freitas (PT-CE). Rafael Fonteles (PT-PI) e Raquel Lyra (PSD-PE). Questionado sobre o que o Ceará deve fazer para avançar nos indicadores da educação básica, apesar de já ser referência nacional, o governador Elmano destacou a necessidade de uma decisão política firme para tornar a educação uma prioridade.