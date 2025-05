Quatro homens são presos suspeitos de matar jovens após perseguição a carro no Jangurussu

Carro foi alvejado por disparo de arma de fogo que vitimou duas jovens em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Quatro homens foram presos, nessa terça-feira, 20, suspeitos de matar duas jovens de 18 anos durante uma perseguição no bairro Jangurussu, em Fortaleza, no dia 25 de março. As vítimas estavam dentro de um carro modelo Jeep Compass e foram alvejadas a tiros, em via pública, por homens que estavam em motocicletas. Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a qual O POVO teve acesso, o crime teria acontecido após as vítimas passarem com o veículo em alta velocidade em uma rua onde estavam os suspeitos.

Após isso, eles teriam perseguido as jovens e atirado contra elas. Os suspeitos foram denunciados pelo órgão no último dia 24 de abril. LEIA MAIS | Homem é condenado a quase 30 anos de prisão por tentativa de feminicídio Com as prisões, subiu para cinco o número de suspeitos de participar do crime, o primeiro, identificado como Kairo Gabriel Rodrigues Dias, vulgo "KG", de 19 anos, foi preso um dia após as mortes. Os demais foram identificados como Alison Souza do Nascimento, de 28 anos, Francisco Breno Carvalho Lima, 30, vulgo "Fofão", Gerson dos Santos Marques, 23, e Gabriel Pereira de Sousa, 22.

As capturas dos quatro homens, que integram uma organização criminosa, aconteceram na mesma região do crime. Prisões foram feitas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por meio de mandado de prisão preventiva. As vítimas da ação criminosa foram identificadas como Gabriella Sousa da Silva e Krislla Maria Freire Jorge. Vítima teve relacionamento com suspeito O documento do MP revela que Gabriella chegou a ter um relacionamento com um dos suspeitos, Alison Souza do Nascimento. Na relação, ela teria sido vítima de violência doméstica, o que resultou no fim do relacionamento. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o denunciado com quem teve uma filha.

Segundo os autos do inquérito policial, no dia do crime, Gabriella pegou o carro do atual namorado acompanhada de Krislla para passear na região. As vítimas chegaram a buscar um amigo para acompanhá-las. O veículo foi conduzido por Gabriella, que chegou a passar em uma via onde acontecia uma confraternização na casa da atual namorada do ex-companheiro, onde estavam presentes também os demais suspeitos do crime. LEIA MAIS | Ceará registra maior índice de violência contra a mulher dos últimos 5 anos