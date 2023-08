Medida protetiva virtual: saiba como solicitar em caso de violência doméstica

Medida protetiva pode auxiliar no afastamento do agressor Crédito: Reprodução

A medida protetiva é um dos instrumentos da lei para a proteção das vítimas de violência doméstica. Ela pode garantir o afastamento do agressor do lar, mantê-lo distante e obrigá-lo a cortar contato com a vítima e familiares. Nesta terça-feira, 22, o Ceará lançou uma plataforma que permite a solicitação da medida em caráter de urgência por meio da Internet. Para solicitar, a vítima precisa acessar o sistema gov.br com o CPF e senha. Depois, ela deverá preencher um formulário com endereços, relatos, histórico de violência, entre outras informações. A requerente poderá ainda anexar áudios. Após o envio do pedido pelo site, a Polícia Civil vai receber o formulário e encaminhar ao Poder Judiciário, que terá 48 horas para analisar o requerimento e conceder ou não a medida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O site para solicitar a medida protetiva virtual é mulher.policiacivil.ce.gov.br.

Leia mais Justiça concede 60 medidas protetivas por dia no Ceará

Mulheres vítimas de violência terão medidas protetivas de forma imediata com mudança na Lei Maria da Penha Sobre o assunto Justiça concede 60 medidas protetivas por dia no Ceará

Mulheres vítimas de violência terão medidas protetivas de forma imediata com mudança na Lei Maria da Penha De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, a medida protetiva virtual tem a mesma validade daquela pedida na delegacia. “O que a gente está fazendo é ampliar as formas de acesso, tirando a obrigatoriedade do presencial e trazendo esse link virtual”, afirma. O delegado considera que a ferramenta pode auxiliar “aquelas mulheres que, de alguma forma, não se sentem confortáveis de buscar ajuda”. A secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher do Ceará, Raquel Andrade, acredita que a iniciativa pode impactar especialmente vítimas moradoras do interior do Estado. “Nosso objetivo é desburocratizar para aquela mulher que está lá nos distritos, nos pequenos municípios, que não quer se expor na delegacia porque fica estigmatizada, fica em risco, muitas vezes”, diz. A ministra de Estado das Mulheres, Aparecida Gonçalves, presente no evento de lançamento da plataforma na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, também afirma que muitas mulheres vítimas de violência ainda têm vergonha de procurar o aparato de segurança pública. “Isso permite a ela ter a segurança de fazer a denúncia com tranquilidade”, aponta. Jade Romero, vice-governadora e chefe da pasta das Mulheres do Ceará, órgão que elaborou a plataforma junto da Polícia Civil, afirma que o Estado busca cumprir as mudanças na legislação federal da medida protetiva. Por isso, não é preciso fazer Boletim de Ocorrência, esperar a abertura de um inquérito policial ou ação penal para pedir a medida protetiva de urgência.

Quando a medida protetiva pode ser solicitada? A medida protetiva pode ser requerida quando houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da vítima ou de seus dependentes. O documento continuará válido enquanto ainda houver algum desses perigos. O que ocorre depois que a medida protetiva é concedida? Depois de ser requerida e deferida, seja virtual ou presencialmente, a medida protetiva voltará para a Polícia Civil, que será responsável por notificar o agressor. “Se houver o descumprimento, ele será preso, porque é crime descumprir a medida protetiva”, diz Raquel Andrade. Caso a solicitação seja feita pelo site, a vítima pode escolher ser avisada por WhatsApp quando a medida for aceita pela Justiça. “Esse instrumento online não tem um peso menor do que a que é solicitada na delegacia. A repercussão é a mesma para fins de afastamento”, afirma a secretária executiva.