Jovens mortas a tiros em carro no Jangurussu foram perseguidas por seis homens

Carro foi alvejado por disparo de arma de fogo que vitimou duas jovens em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Duas jovens de 18 anos foram perseguidas por seis homens em três motocicletas até serem mortas durante um ataque a um carro no bairro Jangurussu, em Fortaleza, no último dia 25. As vítimas estavam dentro de um veículo de modelo Jeep Compass, que foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. VEJA TAMBÉM | Pelo menos cinco mulheres foram assassinadas em uma semana no Ceará

Conforme relatos de testemunhas que constam no inquérito policial, no qual O POVO teve acesso, uma terceira pessoa estava dentro do carro, mas conseguiu fugir dos disparos. As vítimas, identificadas como Gabriela Sousa da Silva e Krislla Maria Freire Jorge, ambas de 18 anos, foram levadas ao Frotinha da Messejana, mas não resistiram aos ferimentos. Um dia após o crime, um homem de 19 anos, identificado como Kairo Gabriel Rodrigues Dias, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-C) suspeito de envolvimento no duplo homicídio. Em depoimento, ele confessou que perseguiu o veículo após as vítimas quase atropelarem ele e outros amigos em uma via pública do bairro. De acordo com o suspeito, ele e o grupo de amigos não teriam atirado contra as jovens.