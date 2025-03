Duas mulheres de 18 anos são mortas a tiros em ataque a carro no Jangurussu

Crime aconteceu na noite dessa terça-feira, 25, no bairro Jangurussu; Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a motivação da ação criminosa

Duas mulheres de 18 anos foram mortas a tiros após o carro em que elas estavam receber diversos disparos de arma de fogo no bairro Jangurussu, em Fortaleza , na noite dessa terça-feira, 25. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o motivo do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

As investigações estão a cargo da 3ª Delegacia do DHPP que realiza diligências para elucidar a ação criminosa. Ainda não há informações sobre a prisão dos suspeitos do duplo homicídio e o que moveu o ataque.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.