Aniversário de 190 anos da Polícia Militar tem reencontro emocionante

Clara relembrou resgate da Ciopaer após acidente grave ocorrido em Fortaleza, em março de 2014. Encontro ocorreu em exposição no Shopping RioMar Kennedy

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM | Projeto reinclui Parque de Jericoacoara e outros 18 em programa de desestatização



O encontro ocorreu durante a exposição que comemora os 190 anos da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Shopping RioMar Kennedy. Na ocasião, os agentes expuseram a aeronave Fênix 02, responsável por alguns resgates realizados pela Ciopaer.

“Lembrar desse momento, 11 anos depois, me fez entender o orgulho que meu avô sentia ao falar da instituição Polícia Militar do Ceará (PMCE). Do quanto a Ciopaer foi importante para mim e principalmente para minha família. E eu só tenho a agradecer por isso. Muito obrigada, de coração, em meu nome e de toda minha família”, relembrou.

Neta de militar, Clara relembra do orgulho que o avô tinha em vestir a farda. “Sempre escutei dele o quanto os órgãos da segurança pública eram essenciais para a comunidade”, completou.