Polícia Militar do Ceará celebra 190 anos com exposição, desfiles e torneios

Exposição da Polícia Militar do Ceará, em celebração aos 190 anos da corporação / Crédito: Divulgação/ PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) fará uma exposição gratuita, entre os dias 16 e 18 de maio, para celebrar os 190 anos de atuação da corporação. O evento vai acontecer na Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Ao longo da semana, até o dia 23 de maio, diferentes programações serão oferecidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | CE: 14 das 25 Áreas Integradas de Segurança alcançam meta de redução de homicídios

O público terá oportunidade de conhecer de perto os equipamentos e veículos utilizados por unidades da CPRaio, CPChoque, BPRE, BPMA, BPTUR e o Policiamento Ostensivo Geral, além de visualizar fotos e outros materiais históricos. Na abertura oficial da exposição, nesta sexta-feira, 16, a partir de 10 horas, estarão presentes autoridades civis e militares. A programação terá ainda uma demonstração com os cães e cavalos da PMCE. A Banda Major Xavier Torres vai fazer uma apresentação musical.

190 anos da Polícia Militar do Ceará A corporação foi criada em 1835, ainda como um Corpo de Guardas Municipais Permanentes. A PMCE atua em todo o território cearense, focando em policiamento ostensivo, prevenção de violência e fazendo apoio à segurança pública estadual. PROGRAMAÇÃO COMPLETA 16 de maio (sexta-feira)

Quartel do Comando-Geral da PMCE

08h – Hasteamento do Pavilhão Nacional e Abertura Oficial

Auditório do Anexo do QCG – 4º andar

09h – Missa em Ação de Graças

18h – Culto em Ação de Graças

Shopping RioMar Kennedy

10h – Abertura da Exposição de Fotos Históricas e Equipamentos

17 de maio (sábado)

Quartel do RPMONT

08h – Prova Hípica

Clube dos Subtenentes e Sargentos (Av. Francisco Sá)

08h – Ação Cívico-Social (ACISO)

Shopping RioMar Kennedy

17h – Retreta da Banda de Música do Colégio da PMCE (CCPM)

Quartel do Comando Geral da PMCE

19h – Corrida Rústica

Areninha do QCG

15h – Torneio de Futebol dos Oficiais 18 de maio (domingo)

Ginásio Aécio de Borba

08h – Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu

Av. Beira Mar – Parque Bizão

16h – Torneio de Beach Tênis

Shopping RioMar Kennedy

17h – Apresentação do Canil e Passeio a Cavalo

18h – Continuação da Exposição Histórica e de Equipamentos 19 de maio (segunda-feira)

Parque Raquel de Queiroz

17h – Apresentação do CPRaio