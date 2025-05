1ª Caminhada da Adoção em Fortaleza celebra o amor familiar e cobra por agilidade judicial

1 ª Caminhada da Adoção de Crianças e Adolescentes visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da adoção legal / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza realizou a 1ª Caminhada da Adoção de Crianças e Adolescentes na manhã deste domingo, 18. O evento, organizado pelo Coletivo de Pais e Pretendentes à Adoção (COPPA), reuniu famílias adotivas, pretendentes, profissionais da rede de proteção e representantes do Judiciário. O objetivo foi celebrar o amor que nasce da adoção legal e denunciar a morosidade do sistema que mantém milhares de crianças institucionalizadas por anos.

Para Fábia Rodrigues mãe adotiva, o ato representa uma convocação à sociedade. Ela e sua família aguardaram mais de quatro anos na fila da adoção. LEIA TAMBÉM: Crianças acolhidas temporariamente por famílias celebram a Páscoa em Fortaleza "Passamos quatro anos e seis meses aguardando pela Maria Luísa. Ela chegou com um aninho, e hoje tem três. É uma história de amor, mas também de luta. Há muitas pessoas que estão há anos na fila, aguardando a oportunidade de formar uma família por meio da adoção, e essas histórias acabam sendo invisibilizadas", destaca. O COPPA atua no apoio aos pretendentes à adoção. Atualmente, o coletivo conta com cerca de 80 voluntárias. Membro do conselho diretor, Fabia Rodrigues explica que a adoção precisa ser compreendida como um movimento coletivo de responsabilidade social. "Adoção não é só adotar. É apadrinhar, visitar, dar dignidade às crianças que vivem em abrigos".

A mobilização também teve um forte tom de denúncia à lentidão do sistema de Justiça. Em média, pretendentes podem esperar de 4 a 6 anos na fila para adoção. Segundo Dairton Oliveira, promotor da Promotoria da Adoção de Fortaleza, atualmente há cerca de 300 crianças em acolhimento institucional na Capital e cerca de 900 em todo o Estado. "Dessas, 30% já poderiam estar em processo de adoção ou de retorno à família de origem. A legislação é clara: o processo de destituição do poder familiar deve durar, no máximo, 120 dias. Então, por que essas crianças continuam acolhidas por 3, 4 anos? A adoção não flui porque a máquina judicial não funciona com a celeridade necessária", pondera.