Dia Nacional da Adoção: conheça filmes que abordam o tema

Filmes sobre adoção para ver no Dia Nacional da Adoção / Crédito: Warner Bros/ Divulgação

A adoção é um tema profundamente humano e sensível, frequentemente explorado no cinema como forma de ampliar o olhar sobre a diversidade das relações familiares. Ao longo dos anos, filmes que abordam o assunto têm contribuído para desmistificar o processo adotivo e revelar os desafios emocionais, sociais e afetivos enfrentados tanto por quem é adotado quanto por quem decide adotar.

Celebrado em 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção é uma oportunidade para valorizar esse ato transformador e promover o debate sobre a importância do acolhimento familiar. Em homenagem à data, o Vida&Arte selecionou alguns filmes que abordam o tema: Dia Nacional da Adoção: conheça filmes sobre o assunto "Um sonho possível"

A força do amor e do altruísmo são algumas das grandes lições desta história baseada em fatos. O enredo é sobre a trajetória de Michael Oher, também conhecido como Big Mike, que cresceu em lares adotivos e nunca encontrou um acolhimento verdadeiro - até conhecer a família Tuohy. Com a ajuda da matriarca, ele percebe seu potencial como estudante e jogador de futebol americano. Onde assistir: HBO Max, Prime Video , YouTube Filmes e Google Play



"De repente uma família"

O filme conta a história de Pete e Ellie, um casal que decide adotar uma criança e acaba acolhendo não apenas um, mas três irmãos — incluindo uma adolescente rebelde. De forma bem-humorada, mas também emocionante, "De Repente Uma Família" retrata os desafios e aprendizados do processo de adoção, desde as dificuldades de adaptação até a construção de laços afetivos genuínos. Inspirado em uma história real, o longa aborda temas como amor incondicional, paciência e a importância de dar uma nova chance a crianças em situação de vulnerabilidade.

Onde assistir: Prime Video "O Lar das Crianças Peculiares"

Baseado no livro de Ransom Riggs, o filme segue Jacob, um jovem que encontra um orfanato misterioso e peculiar. Nele, crianças com habilidades extraordinárias são cuidadas por uma figura materna. O filme explora o conceito de encontrar uma família em circunstâncias inusitadas, abordando a ideia de "pertencer" a um lar, mesmo que fora do convencional.



Onde assistir: Disney + "Em Busca de Um Lar"

Neste drama, um grupo de crianças e adolescentes é retirado de um orfanato e colocado em lares adotivos. O filme explora as diferentes histórias e desafios de adaptação dos filhos adotivos e os laços que são formados com as novas famílias.

Onde assistir: Prime Video