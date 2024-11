'Adoção à brasileira': Mulher que teve 15 gestações é suspeita em esquema ilegal

Internada no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), a polícia apura se a mãe foi vítima de exploração criminosa ou se participava diretamente do esquema .

Uma mulher, com um recém-nascido e que teve outras 14 gestações anteriores , está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de adoção ilegal, conhecido como “adoção à brasileira”. Na sexta-feira, 22, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou a operação Jus Natum, cumprindo mandados contra a mulher e outros dois suspeitos.

Na casa da suspeita, os agentes encontraram outra mulher, sem parentesco com a investigada principal. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) agora investiga se ela atuava como agenciadora ou intermediadora no esquema.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão: dois no Distrito Federal (DF), um deles no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), onde a mulher está internada, e um no suposto endereço dela, no município de Planaltina. Outro mandado foi cumprido em Belo Horizonte, na casa do suposto pai.

A operação Jus Natum, cujo nome significa "direito do recém-nascido" em latim, teve início no final de setembro. As investigações começaram após funcionários do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) denunciarem ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) um homem que afirmava ser pai de um bebê recém-nascido na unidade. O suspeito ainda declarou ter registrado a criança como sua.

O que é “adoção à brasileira”?

O esquema envolve o registro falso de filhos, onde a criança é registrada como sendo do adotante, sem passar pelos trâmites previstos na legislação brasileira para adoção.

Segundo o Código Penal, o falso registro é crime com pena de reclusão de 2 a 6 anos. Se houver pagamento ou recompensa pela entrega do bebê, a mãe também pode ser responsabilizada, com pena prevista de 1 a 4 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).