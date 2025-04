Após queda no ano passado, estátua de Nossa Senhora de Nazaré será substituída

A ordem de serviço foi assinada no dia 10 de abril deste ano e tem prazo de 120 dias para conclusão e instalação do monumento.

A estátua de Nossa Senhora de Nazaré , localizada na Praça Padre Elvis Marcelino, no bairro Montese, será substituída pela Prefeitura de Fortaleza, após queda em outubro do ano passado.

A iniciativa da obra foi precedida por um estudo de viabilidade técnica que concluiu a necessidade de reforço estrutural do novo monumento, que será implantado com o objetivo de garantir a sua segurança e durabilidade. A nova estátua está sendo confeccionada em ateliê no município de Juazeiro do Norte.

O secretário adjunto da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) da Secretaria Municipal de Governo (Segov), Júlio Brasil, diz que “essa entrega é uma forma de respeitar esse sentimento coletivo e garantir que o espaço continue sendo um ponto de referência do Montese”.

O monumento foi construído há seis anos e, antes da sua queda, apresentava rachaduras na sua base, o que poderia ter influenciado com a ajuda do vento, segundo membros da paróquia de mesmo nome, localizada em frente à estátua. No momento do acidente, pedestres circulavam pelo local, mas ninguém ficou ferido.