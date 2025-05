Gatos são encontrados mortos dentro do IFCE; suspeita é de envenenamento

Servidores relatam que a direção do campus foi informada desde os primeiros casos, mas nenhuma ação efetiva foi tomada até o momento. / Crédito: Divulgação

Um caso de maus-tratos contra gatos no campus Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) tem gerado revolta entre estudantes, professores e funcionários. Pelo menos 12 gatos foram mortos dentro da instituição, localizada no bairro Benfica, nos últimos quatro meses. Instituição realizou reunião sobre assunto e planeja adotar medidas para evitar casos do tipo. A suspeita é de que os felinos tenham sido vítimas de envenenamento. A Polícia Civil do Ceará (PMCE) confirmou que o caso está sob investigação. O episódio mais recente aconteceu no feriado de 1º de maio, quando quatro gatos foram encontrados mortos ou agonizando no pátio da instituição.

Comunidade cuidava dos animais há anos Segundo relatos de servidores, a presença dos gatos no campus é antiga. Há cerca de dez anos, o professor de inglês Júlio César, do curso de Turismo, iniciou de forma voluntária o cuidado sistemático com os animais, providenciando alimentação e buscando apoio para castrações e atendimentos veterinários. Com o tempo, outros professores e estudantes passaram a colaborar. Os animais foram ganhando nomes — como Marmelinho, Ruan, Dona Flor e Pérola Negra — e recebiam cuidados diários custeados pelos voluntários. Potes de ração e água foram distribuídos em pontos estratégicos do campus, onde os felinos costumam circular. LEIA TAMBÉM | PL que tramita na Alece prevê microchips para monitorar animais

Mortes começaram há quatro meses De acordo com os cuidadores, os episódios de envenenamento começaram há cerca de quatro meses. Um dos casos mais marcantes foi o de um gato que, cambaleando e miando em agonia, saiu pela portaria e acabou sendo atropelado.

No último dia 1º, o professor Júlio César foi ao campus para repor a ração, quando encontrou um animal morto e mais três em sofrimento. A suspeita é de que os responsáveis tenham aproveitado a tranquilidade da véspera do feriado para espalhar veneno misturado à comida.



Veterinária confirma envenenamento Laudos veterinários apontam sintomas típicos de intoxicação: pupilas dilatadas, salivação intensa, convulsões e distúrbios neurológicos. Alguns dos animais morreram no local; outros foram levados com urgência a clínicas veterinárias, mas não resistiram. O POVO teve acesso a um dos laudos e confirmou que uma médica veterinária, responsável por parte dos atendimentos, atestou por escrito a presença de substância tóxica. Foram identificadas lesões compatíveis com intoxicação, como hemorragias em órgãos internos, além de um padrão característico de envenenamento em série. Acusações internas e histórico de agressões Servidores relatam que a direção do campus foi informada desde os primeiros casos, mas nenhuma ação efetiva foi tomada até agora. Há ainda suspeitas de envolvimento de membros da própria comunidade acadêmica.