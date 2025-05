Advogado é baleado e socorrido a unidade hospitalar em Fortaleza

Conforme apuração do O POVO , o profissional teria sido surpreendido pelos disparos de arma de fogo, que atingiram os membros inferiores. Ele foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento e não há risco de morte.

Um advogado foi baleado por criminosos no bairro Jardim Guanabara , em Fortaleza , e socorrido a uma unidade hospitalar. Esse é o segundo caso de violência envolvendo profissionais da advocacia criminal nesta segunda-feira, 5. Horas antes da ação, o advogado Silvio Vieira foi morto a tiros no bairro Genibaú, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e estão em diligências relacionadas a uma ocorrência de lesão corporal registrada no bairro Jardim Guanabara.

Polícia Civil investiga tentativa de homicídio

"A vítima foi socorrida consciente para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. A situação será investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A ocorrência está em andamento", informa a nota.