PL que tramita na Alece prevê microchips para monitorar animais

Fortaleza tem mais de 40 mil animais, entre cães e gatos, em situação de abandono / Crédito: FERNANDA BARROS

O projeto de lei (PL) 307/25 começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) prevendo microchips para o monitoramento de animais em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de implementar políticas públicas de controle populacional de cães e gatos no Ceará. LEIA MAIS | Abandono de animais é desafio para políticas públicas de proteção animal



O objetivo dos microchips em animais é centralizar informações sobre cães e gatos no território cearense no CEAD, que será público, gratuito e acessível eletronicamente. O projeto de lei também pretende realizar mutirões de castração com técnicas seguras e minimamente invasivas e busca atender prioritariamente animais comunitários e animais sob tutela de: famílias de baixa renda;

comunidades tradicionais;

pessoas em situação de rua;

organizações protetoras legalmente constituídas;

protetores independentes;

comunidades localizadas próximas a unidades de conservação. As despesas decorrentes da ação serão custeadas pelas dotações orçamentárias estaduais, podendo ser complementadas por recursos de emendas parlamentares, convênios federais, estaduais ou municipais, além de doações e parcerias privadas, conforme o PL.



Dados levantados pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa) em outubro do último ano informam que mais de 40 mil animais vivem nas ruas com risco de doenças e maus-tratos.

O PL também propõe a criação e manutenção de abrigos temporários e centros de triagem para possibilitar o direcionamento ético e adequado de pets abandonados. Nesse sentido, a proposta comunica que também busca promover o incentivo à adoção responsável e participação social nas ações de proteção animal por meio do programa. A iniciativa deve ser coordenada pela Secretaria da Proteção Animal do Estado do Ceará em cooperação com os municípios, consórcios públicos, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e protetores independentes.