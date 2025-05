Duas linhas de ônibus são suspensas e uma é desviada após mortes e protestos no Pirambu

Mudanças ocorrem após manifestações de familiares de duas influenciadoras mortas no conjunto Vila do Mar; previsão é de que linhas retornem durante a tarde

Após as mortes de duas irmãs e manifestação de moradores no bairro Pirambu, em Fortaleza, as linhas 102 – Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro e 110 – Vila do Mar/Centro estão temporariamente paralisadas desde o início da manhã desta segunda-feira, 5.

Além delas, os ônibus do itinerário 120 – Vila do Mar/Náutico /Antônio Bezerra atuam com desvio na avenida Leste-Oeste.