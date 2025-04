Bebê morre e mulher é internada após suspeita de envenenamento por açaí em Natal

Um caso envolvendo possível envenenamento alimentar está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Uma mulher de 50 anos foi internada em estado grave e uma bebê de oito meses morreu após ambas consumirem açaí na zona oeste de Natal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma mulher identificada como Geisa de Cássia Tenório Silva recebeu duas porções de açaí com granola em dias consecutivos, 14 e 15 de abril. As encomendas foram entregues por um motoboy, mas a origem do pedido é desconhecida, já que teriam sido enviadas por uma pessoa anônima.

De acordo com o portal UOL, a bebê chegou a ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade da Esperança, mas não resistiu e morreu pouco depois de ser atendida. A mulher permanece hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de saúde considerado crítico.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep) está analisando amostras do açaí e da granola recolhidas pelas autoridades. O objetivo é identificar se o alimento estava contaminado com alguma substância tóxica ou venenosa, o que pode confirmar a hipótese de envenenamento intencional.

A Polícia ainda busca identificar quem enviou os produtos e se houve premeditação no possível crime. O entregador que levou as encomendas deve ser ouvido, assim como outras testemunhas próximas às vítimas. As investigações devem incluir também análise de imagens de câmeras de segurança e rastreamento de dados dos pedidos, caso tenham sido feitos por aplicativos ou telefone.