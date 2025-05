Bombeiros encerram buscas por adolescente levado por correnteza na Barra do Ceará

Adolescente de 13 anos está desaparecido após afogamento / Crédito: Reprodução

As buscas pelo adolescente Wallace Levy Silva Cavalcante, de 13 anos, que desapareceu após ser arrastado pela correnteza na praia da Barra do Ceará, na região do Marco Zero, em Fortaleza, foram encerradas nessa quarta-feira,7, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O caso de afogamento foi registrado na noite do dia 28 de abril. Além de Wallace, outro adolescente também se afogou, mas foi resgatado por pessoas que estavam no local.