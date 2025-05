Fortaleza: homem morre afogado na Lagoa do Opaia, em Fortaleza

Vítima tinha entre 31 anos e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o corpo estava a uma profundidade de aproximadamente 1, 6 metro

De acordo com os relatos, a visibilidade estava comprometida devido à presença de plantas aquáticas que cobriam a superfície da água .

Um homem de 31 anos morreu afogado na Lagoa do Opaia , no bairro Aeroporto, em Fortaleza , após ingerir bebida alcoólica na tarde desse domingo, 4.

Depois do resgate, o local foi isolado até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e demais autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros reitera a importância de evitar o consumo de álcool antes de atividades aquáticas e alerta para os riscos em ambientes naturais com visibilidade reduzida.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da morte por afogamento da vítima.

Uma equipe da Pefoce foi acionada e realizou diligências no endereço. A Delegacia do 7º Distrito Policial (7º DP) é a unidade da PCCE que está a cargo dos trabalhos investigativos acerca do caso.