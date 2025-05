Adolescente que se afogou no rio Ceará está desaparecido há cinco dias

Um adolescente de 13 anos se afogou no Rio Ceará na noite da última segunda-feira, 28, e segue desaparecido. Wallace Levi estava com outro amigo no Polo de Lazer da Barra do Ceará, em Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atendeu à ocorrência de afogamento. Conforme testemunhas, voluntários conseguiram resgatar uma das vítimas, enquanto a outra foi arrastada pela correnteza.