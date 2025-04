Dois adolescentes são vítimas de afogamento na Barra do Ceará

Dois adolescentes foram vítimas de afogamento na noite dessa segunda-feira, 28, no Marco Zero, Polo de Lazer da Barra do Ceará, em Fortaleza. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que iniciou as buscas na região imediatamente.

