Segunda Guerra Mundial: avenida Beira Mar sedia homenagem aos 80 anos da rendição dos nazistas

Complexo Mareiro da avenida Beira Mar, em Fortaleza, comemorará o fim da Segunda Guerra Mundial nesta quinta-feira, 8, às 8 horas. Período marcou época no Ceará. Na imagem, (FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-11-2024): movimentações de pessoas pela orla da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Complexo Mareiro da avenida Beira Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza, comemorará os 80 anos do chamado "Dia da Vitória" nesta quinta-feira, 8, às 8 horas. A data faz referência à rendição dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. LEIA MAIS | No verso do cartão-postal: população pobre vê uma "Beira Mar para ricos"

Em 1944, o País enviou 25 mil soldados, apelidados de "pracinhas", para a nação italiana — incluindo 356 cearenses. Eles se juntaram aos aliados na luta contra os territórios do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), e contribuíram de forma significativa para a conquista alcançada em 8 de maio de 1945. Como o Ceará viveu a Segunda Guerra Mundial? Getúlio Vargas, presidente da época, declarou, em 31 de agosto de 1942, a entrada oficial do Brasil na guerra contra o Eixo. No País inteiro, homens se voluntariaram ou foram compulsoriamente convocados para a batalha. O POVO +: confira reportagem na íntegra sobre a Segunda Guerra Mundial em Fortaleza Os pré-requisitos eram: pesar mais de 60 quilos (kg), ter altura mínima de 1,60 metro e ter pelo menos 26 dentes na boca.

Em Fortaleza, os pracinhas treinaram no 23º Batalhão de Caçadores, localizada na avenida 13 de Maio, 1589. Após o treinamento, os soldados cearenses embarcavam para o Rio de Janeiro e, mais tarde, para a Itália. O primeiro escalão chegou em território italiano no dia 16 de julho de 1944. No total, 21 submarinos da Alemanha e dois da Itália afundaram 36 navios do Brasil, resultando em 1.691 náufragos e 1.074 mortos. Alguns incidentes aconteceram na atual área do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, que já tinha movimentação portuária. Consequentemente, a reação dos moradores foi intensa. Dessa forma, celebraram missas pelos mortos, no dia 16 de agosto de 1942, na Igreja do Patrocínio e na Praça José de Alencar.