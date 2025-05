CT do Real Madrid amanhece em celebração à queda do Barcelona na Champions League

A eliminação do Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões se tornou motivo de agradecimento para uma parcela de Madrid. Torcedores merengues aproveitaram a derrota dos arquirrivais culés para expressar publicamente a satisfação com o resultado do histórico duelo com a Inter de Milão. Não à toa, o CT do Real Madrid, localizado em Valdebebas, amanheceu decorado com faixas provocativas e cartazes de gratidão aos italianos.

Entre as mensagens expostas estavam frases como “Obrigado, Inter”, “Hala Madrid”, “Força Inter” e “Reis da Europa”. Além disso, os arredores do CT também ficaram adornados de ursos de pelúcia e bandeiras do clube merengue. O Barça deu adeus à Champions League após o revés na prorrogação, por 4 a 3, na tarde da última terça-feira (06).