Aracati é alvo de operação sobre fraudes em licenciamentos ambientais; servidores são suspeitos

Nove mandados foram cumpridos por suspeita de fraudes em licenciamento ambiental por servidores públicos de Aracati, a 147,13 km de distância de Fortaleza. Houve ainda apreensão de aparelhos celulares, notebooks e uma arma de fogo / Crédito: Reprodução/ Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

Duas operações de busca e apreensão foram deflagradas em investigação sobre fraudes na emissão de licenciamentos ambientais e em contratos firmados entre a Prefeitura de Aracati e empresas do ramo da construção civil. Ao todo, nove mandados foram cumpridos, sendo cinco em Aracati, dois em Fortaleza e dois em Tianguá.

A suspeita é que os agentes públicos tenham concedido parecer ambiental e autorizado obras irregulares em Área de Proteção Permanente (APP), com o objetivo de beneficiar loteamento de uma das empresas investigadas. Conforme informações do MPCE, um servidor da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra) é suspeito de fraude em licitações e contratos.

Além das residências dos agentes públicos, os mandados foram cumpridos também nas sedes das empresas investigadas. Nos locais, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e uma arma de fogo, que irão subsidiar as investigações. As operações do MP do Ceará, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Aracati, contaram com apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap).