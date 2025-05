Cariri tem seis das 10 maiores chuvas no Ceará; previsão é de altas temperaturas

Ceará tem 44 municípios com registro de chuvas, e das dez maiores pluviosidades, seis são do Cariri. As temperaturas devem ficar com máximas entre 34 graus Celsius (°C) e 36°C em grande parte do Estado até esta quinta-feira, 8

Cariri é a macrorregião onde mais choveu no Ceará entre as 7 horas de terça-feira, 6, e 7 horas desta quarta-feira, 7. Das dez maiores precipitações, seis são dessa faixa territorial. É o que aponta o balanço parcial emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A localidade com o maior índice foi Araripe , localizada no Sertão Central e Inhamuns, com 73 milímetros (mm). As precipitações concentram-se ainda no Litoral Norte.

Com relação à madrugada e manhã desta quarta-feira, 7, a previsão indica "atenção especial" para o sul do território (Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns) e para faixa litorânea (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte), onde podem ocorrer chuvas, com variação de intensidade de moderada a forte , em alguns momentos.

Para esta quinta, estão previstas apenas precipitações dispersas, passageiras e de fraca veemência no litoral do Estado durante a madrugada e manhã. Nos demais períodos, céu com poucas nuvens a sem nuvens.

Segundo a Funceme, esperam-se poucas nuvens à tarde nesta quinta-feira, 8, e as temperaturas devem ficar com máximas entre 34 graus Celsius (°C) e 36°C em grande parte do Ceará , especialmente nas macrorregiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Confira as áreas sujeitas às precipitações no Ceará

Quarta-feira, 7

Madrugada: chuva no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, Litoral Norte, no Maciço de Baturité, no norte da Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Manhã: chuva no começo da manhã no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, Litoral Norte, no Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: chuva isolada no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e baixa possibilidade de chuva no norte do Sertão Central e Inhamuns.