Ibovespa cai apesar de NY, estímulos na China e alta maior da produção industrial

No geral, os sinais das bolsas são moderadas, com os investidores à espera da decisão de política monetária dos EUA à tarde. Aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulga a Selic de maio no início da noite.

"O foco hoje fica nas decisões sobre juros, é uma superquarta. O Fed deve manter seu juro básico. Isso já é esperado e está precificado, mas o tom do comunicado pode dar algumas pistas assim como as respostas do Powell. Pode dar uma agitada nos mercados", diz Ian Toro, especialista de renda variável da Melver.

O foco também fica na produção industrial brasileira de março, que subiu e superou teto das expectativas, e na safra de balanços. Após o fechamento da B3 sairá uma série de resultados, como Bradesco. Nesta manhã, a Klabin informou lucro líquido de R$ 446 milhões no primeiro trimestre, o que representa queda de 3% ante um ano e ficou 48% abaixo do previsto. A companhia anunciou que distribuirá R$ 279 milhões em dividendos referentes ao primeiro trimestre de 2025.

A expectativa é que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantenha o juro básico dos Estados Unidos no nível atual entre 4,25% e 4,50% ao ano pela terceira vez consecutiva, apesar das pressões do presidente dos EUA, Donald Trump. A decisão sairá às 15 horas. Desta forma, as atenções ficam no comunicado do Fed e na entrevista com o presidente Jerome Powell.

"Nos últimos dias, Trump descartou demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, mas voltou a pressionar por um corte imediato de juros, sobretudo após a divulgação do resultado do PIB do 1º trimestre", descreve em relatório a LCA 4intelligence.