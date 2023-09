No verso do cartão-postal: população pobre vê uma "Beira-Mar para ricos"

Enquanto caminhava em busca de algum lugar para comer, o casal Marcelo Lima, 23, e Vivian Amorim, 42, conversava sobre as mudanças na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Após alguns meses sem ir à praia, o mecânico e a comerciante tiraram a tarde do sábado, 2, para passear juntos pela orla e apreciar o pôr do sol — mas foram pegos de surpresa com as obras ao longo da alameda.

“Eles mexem tanto, desmancham e depois fazem de novo. Tinha visto a notícia, mas não sabia que vinha até aqui, que era onde ficava um monte de gente vendendo comida. A gente tem costume de comprar dos ambulantes mesmo”, comenta Marcelo. Acostumados a ficar próximo ao Poço da Draga, um dos trechos que está cercado por tapumes, os dois resolveram seguir até o espigão do Náutico e fazer algum lanche pelo caminho.

Ambos do bairro Bonsucesso, eles contam que preferem essa parte da costa para assistir ao entardecer. “Lá [no Poço da Draga] o visual é mais limpo, não existe esse monte de prédio na frente, tem a mulher da coxinha perto, o rapaz da tapioca, tem mais gente como a gente. Ainda mais agora que a gente ficou sabendo que vão privatizar essa parte”, diz Vivian, ao se referir à concessão dos espigões à iniciativa privada pela Prefeitura de Fortaleza no dia 29 de agosto.