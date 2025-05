Morre bebê de um ano vítima de agressões em Fortaleza; padrasto está preso

Conforme o laudo pericial do bebê ao dar entrada no atendimento de saúde, há comprovação de “hematomas extensos em braços e antebraço esquerdo” da criança.

A criança apresentava muitas marcas pelo corpo e, inicialmente, o padrasto disse que seriam provenientes de uma queda no banheiro. De acordo com a investigação, uma testemunha relatou que viu o homem fazendo os primeiros socorros na criança em via pública e que, ao se aproximar, viu que a criança estava desmaiada e com várias marcas no pescoço, rosto e corpo.

Além de equimoses em região bucal esquerda, auricular esquerda, na região frontal, na coxa esquerda, demonstrando ofensa a integridade corporal do menor

Padrasto e mãe seriam da comunidade do Castelo Encantado. Diversos moradores se reuniram no hospital e acompanharam a saída do casal, que foi escoltado pela Polícia até a delegacia. Os moradores estavam revoltados com a situação e afirmavam que a mãe era conivente com as agressões e maus-tratos contra o menino.