Duas escolas municipais têm aulas suspensas após série de ataques criminosos no Grande Pirambu

Imagem de arquivo. Escola Municipal Sebastiana Aldigueri, no bairro Cristo Redentor, teve aulas presenciais suspensas / Crédito: Samuel Setubal

Duas escolas municipais tiveram aulas presenciais suspensas nesta segunda-feira, 5, no bairro Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza, após série de ataques criminosos na região. A informação foi confirmada ao O POVO pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A pasta informou que, diante dos recentes acontecimentos, recomendou às unidades a realização dos estudos domiciliares.

Duas escolas municipais tiveram aulas presenciais suspensas nesta segunda-feira, 5, no bairro Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza, após série de ataques criminosos na região. A informação foi confirmada ao O POVO pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A pasta informou que, diante dos recentes acontecimentos, recomendou às unidades a realização dos estudos domiciliares.

O POVO apurou que as instituições teriam sofrido ameaças de serem incendiadas por criminosos caso as aulas fossem mantidas normalmente. No entanto, a Secretaria da Educação afirma não ter conhecimento de ameaças às duas escolas municipais nem a outras unidades educacionais na Barra do Ceará. A pasta também não informou quando as aulas serão retomadas. LEIA MAIS | Medo nas escolas: como acolher crianças e adultos impactados pelos casos As instituições que tiveram as atividades presenciais suspensas são a Escola Municipal Santa Tereza, situada na avenida Monsenhor Hélio Campos, e a Escola Municipal Sebastiana Aldigueri, localizada na avenida Doutor Theberge.

Juntas, as duas unidades atendem mais de mil alunos do Ensino Fundamental: 668 estudantes, do 6º ao 9º ano, na Escola Aldigueri, e 389, do 1º ao 6º ano, na Santa Tereza. Pelo o Estado, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que as escolas da rede estadual da região estão em funcionamento normal nesta segunda-feira, 5. O Sindicato dos Trabalhadores em Entidade de Classe no Estado do Ceará (Sintece-CE) disse que não houve registro de ameaças às unidades particulares na região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, nesta segunda-feira, 5, que não houve registro de ameaças e demais ocorrências envolvendo escolas do bairro Barra do Ceará. A pasta destaca que qualquer ocorrência deve ser comunicada por meio do registro de um Boletim de Ocorrência (BO). “O BO pode ser feito presencialmente, no 33° Distrito Policial (33° DP), unidade que apura crimes na região, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br”, disse o órgão. Linhas de ônibus são suspensas na região Na manhã desta segunda-feira, 5, duas linhas de ônibus deixaram de circular na região da Vila do Mar e uma teve o trecho desviado. A paralisação afetou as linhas 102 – Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro e 110 – Vila do Mar/Centro.