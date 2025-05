Homem é executado a tiros no Conjunto Ceará ao voltar de festa no Genibaú

Segundo informações de testemunhas, a vítima e a namorada voltavam, em uma moto, de uma festa no bairro Genibaú. No trajeto, o casou começou a ser perseguido, e foi alcançado pelos criminosos ao reduzir a velocidade para passar em uma lombada.

Um homem identificado como Diego Firmino da Silva foi executado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza . O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, 1º.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste momento, o homem teria sido atingido pelo primeiro disparo, na cabeça, e caiu da moto. Em seguida, foi alvejado, também na cabeça, com mais dois tiros.

Conjunto Ceará: homem executado com tiros na cabeça usava tornozeleira eletrônica

Ainda de acordo com testemunhas, a vítima estava usando uma tornozeleira eletrônica. Segundo informações repassadas ao O POVO, o homem tinha uma extensa ficha criminal.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.