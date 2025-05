Duas mulheres são mortas a tiros perto de ginásio e areninha em Fortaleza e Maracanaú

Crimes foram registrados em vias públicas na noite dessa segunda-feira, 5; As vítimas não foram identificadas e a Polícia Civil do Ceará investiga os casos

Uma delas foi alvejada próximo ao Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Aldeota; a outra, nas imediações da Areninha do bairro Jardim Jatobá.

Duas mulheres foram mortas a tiros na noite desta segunda-feira, 5, em Fortaleza e em Maracanaú , na Região Metropolitana. As vítimas, ainda não identificadas, foram assassinadas nas proximidades de equipamentos esportivos.

Nas duas ocorrências, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para colher indícios dos homicídios para auxiliar nas investigações.

Nas imagens, é possível ver que uma das crianças chega a se abaixar próximo à grade do equipamento para evitar ser atingida. “É bala, é bala”, grita uma outra criança no local. Não houve registro de mais feridos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias das duas mortes. Ainda não há informações sobre as prisões dos envolvidos e das motivações dos crimes.

Na ocorrência de Maracanaú, a Delegacia Municipal, unidade da PC-CE, está a cargo da investigação do crime. Já a 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza diligências para elucidar a ação criminosa no bairro Aldeota.

Tenttiva de chacina em Areninha

Em junho de 2024, uma tentativa de chacina deixou uma criança e uma mulher morta na Areninha do bairro Jardim Violeta, em Fortaleza. Na ação, pelo menos outras pessoas foram baleadas, incluindo crianças e uma mulher adulta.