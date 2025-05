Manifestação no Genibaú tem incêndio debelado no local

Um incêndio foi debelado durante conflito no bairro Genibaú, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 5. As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas.

De acordo com relatos, os envolvidos tentaram atear fogo na ponte que dá acesso ao Conjunto Ceará. A ocorrência foi contida com a utilização de uma viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS) pelo CBMCE, sem registro de feridos até o momento.