Mãe de paciente quebra computadores do Sopai exigindo atendimento prioritário; PM é acionada

Hospital Infantil Filantrópico em Fortaleza, suspendeu temporariamente as consultas, mas a situação encontra-se resolvida nesta sexta-feira, 2

O Hospital Infantil Filantrópico Sopai , localizado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza , teve interrupção momentânea das consultas clínicas nessa quinta-feira, 1º, após a mãe de um paciente quebrar computadores da unidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, a situação não afetou as outras demandas médicas e todo o serviço encontra-se normalizado nesta terça-feira, 2, após substituição das máquinas.

LEIA MAIS | 71,6% dos processos de famílias com neurodivergentes na Defensoria são demandas de saúde