Homem é baleado no estacionamento de hospital infantil no Carlito Pamplona

Um homem foi baleado na noite dessa sexta-feira, 25, no estacionamento do hospital infantil filantrópico Sopai, localizado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima não foi identificada formalmente.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no hospital no momento do crime mostram o homem recebendo os primeiros atendimentos no próprio hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.