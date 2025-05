Dupla é presa por suspeita de tentativa de chacina na Barra do Ceará

Conforme Polícia Civil do Ceará (PC-CE), indivíduos foram capturados em flagrante horas depois do crime e após a realização de diligências. O primeiro suspeito tem 18 anos e já tem registro de ato infracional análogo a crime contra a fé pública, praticado quando o mesmo ainda era adolescente.

Dois homens foram presos suspeitos de participação na tentativa de chacina que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 2, na Barra do Ceará, em Fortaleza . Cinco pessoas foram baleadas em via pública durante ação criminosa. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Participação dele no crime foi confirmada ainda no local. Indivíduo tem passagens por roubo de veículo e corrupção de menores", e de acordo com PC-CE "continua no hospital sob escolta policial".

"Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com o crime", destaca PC-CE



Crime ocorreu após morte de influenciadoras

A ocorrência foi registrada horas depois de duas influenciadoras, de 15 e 20 anos, serem mortas a tiros nessa quinta-feira, 1º, na Vila do Mar, na Barra do Ceará.

Uma das vítimas estava grávida. Elas costumavam criar conteúdos para a Internet e divulgar nas redes sociais, abordando questões de relacionamento e também de violência nas comunidades.