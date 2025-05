Mulher é executada dentro de ônibus em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tumulto e correria e entre passageiros

Nesse momento o ônibus parava para embarcar passageiros e a mulher entrou no coletivo se refugiando, no entanto os criminosos seguiram com os tiros. A vítima morreu no local.

Houve tumulto no ônibus e correria entre os passageiros. Algumas pessoas se esconderam debaixo dos assentos do coletivo.

A Polícia Militar foi acionada para o local, além do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).