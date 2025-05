Três homens são presos suspeitos de matar casal em São Benedito

Repórter do caderno de Cidades

As vítimas foram identificadas como João Guilherme de Medeiros Alves e Kessia Vitoria Ferreira de Albuquerque, ambos de 20 anos. Eles estavam na própria casa quando um grupo composto por cerca de nove pessoas arrombou o portão da residência e efetuou disparos contra as vítimas.

O trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Tianguá , município localizado a 39,6 km de São Benedito, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio doloso e integrar organização criminosa. Consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) que eles confessaram o crime.

“Os suspeitos foram localizados no bairro Recanto, onde tentavam se esconder”, informou em nota a PM. Eles foram identificados como Francisco Jorge Amorim da Silva, Carlos Andre de Sousa Nascimento e Antonio Talison de Sousa Nascimento.

Policiais militares do do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados para a ocorrência e prenderam os três suspeitos ainda durante a tarde de quinta.

Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 2, o trio teve a prisão preventiva decretada. Foi pedida a quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos com os suspeitos, visando a identificação de outros envolvidos no duplo homicídio.