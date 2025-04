Técnico de enfermagem é morto a tiros na avenida Leste Oeste em Fortaleza

A vítima tinha 26 anos e atuava como técnico de enfermagem em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um técnico de enfermagem de 26 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira, 23, na avenida Leste Oeste, no bairro Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza. A vítima, identificada como Isaac Olinda, estava em uma motocicleta quando foi atingida por disparos de arma de fogo. O POVO apurou com fontes próximas à vítima que o técnico teria sido seguido por um carro na avenida até o momento dos disparos. No entanto, ainda não há a confirmação da motivação do crime e quantas pessoas participaram da execução do profissional.

LEIA MAIS | Família aguarda julgamento um ano após execução de zelador no IJF Um amigo de infância da vítima, que preferiu ficar em anonimato, disse, em entrevista ao O POVO, que ele não tinha envolvimento com o crime. O técnico de enfermagem era morador da região onde o homicídio aconteceu. "Tinha dois empregos. Desde quando nos formamos na escola ele sempre foi trabalhador. Não tinha envolvimento com coisa errada. Espanto de todos aqui com a forma brutal da morte", disse o amigo da vítima. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para colher indícios da ocorrência e auxiliar nas investigações. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.