Dois homens são encontrados mortos com sinais de tortura em Caucaia

Dois homens foram encontrados mortos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta quinta-feira, 1º. Conforme O POVO apurou, as vítimas estavam com marcas de espancamento, sinais de tortura, com as mãos amarradas para trás e lesões a bala. Os corpos estavam em uma área de matagal. Não há informações sobre as identificações das vítimas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e resguardou o local para a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Perícia Forense.