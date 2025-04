Suspeito disfarçado de entregador é preso com drogas e arma em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na manhã dessa segunda-feira, 28, um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. O suspeito utilizava uniforme de entregador de aplicativo para tentar disfarçar a atividade na região.

Denúncia e abordagem

As equipes da PMCE foram informadas, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança da Secretaria de Segurança (Ciops/SSPDS), sobre um indivíduo que estaria transportando drogas e armas, disfarçado com uniforme de entregador de aplicativo, nas imediações do Condomínio Alto da Paz.