Com obra em andamento na av. Heráclito Graça, condutores se arriscam em trecho sem sinalização

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Andamento das obras na Heráclito Graça, um trecho foi liberado para passagens de veículos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Anunciadas como a solução para os constantes alagamentos, as obras na av. Heráclito Graça devem se estender, pelo menos, até o primeiro semestre de 2025. Contudo, um dos trechos da intervenção, entre as ruas Gonçalves Ledo e João Cordeiro, está em processo de conclusão avançado. Embora ainda faltem alguns ajustes, especialmente a instalação da sinalização de trânsito, veículos já circulam no local. Conforme moradores e empresários que frequentam a via, a ausência de semáforos e indicadores de velocidade aumenta os riscos para condutores, que dividem o espaço com maquinário e trabalhadores atuando nos serviços remanescentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na manhã desta quinta-feira, 9, O POVO percorreu a avenida Heráclito Graça. No local, é evidente que grande parte do trecho entre a rua João Cordeiro e a avenida Barão de Aracati ainda está em fase de trabalhos intensos e, por isso, é inviável a livre circulação de veículos.

Já no outro extremo, na rua Gonçalves Ledo, o trânsito está liberado e segue fluindo normalmente, sem restrições. Na rua João Cordeiro, o tráfego está permitido até o cruzamento com a avenida Heráclito Graça. Porém, a via encontra-se bloqueada a partir do cruzamento com a rua Jaguaretama.

Mesmo com o bloqueio parcial e trabalhadores ocasionalmente circulando, foram avistados carros e motos trafegando pelo trecho da rua João Cordeiro e Gonçalves Ledo. De acordo com Carlos de Assis (Carlinhos), proprietário de uma oficina localizada na avenida, há cerca de 15 dias que os trabalhos no trecho estão em fase de conclusão.

“Está bem nivelado e bom para trafegar, mas ainda falta colocar a sinalização, a pintura no chão, um semáforo. Alguns carros ainda passam, mas é arriscado. Uns vêm pela Gonçalves Lêdo, outros dão um jeito de atravessar, mas não está seguro. Parece que abriram, mas, na prática, não abriram”, comenta o empresário.

Ele explica que comerciantes já tentaram solicitar com a Prefeitura de Fortaleza, por telefone, a instalação de sinalização no local. Mas, até o momento, a via continua sem as estruturas. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Andamento das obras na Heráclito Graça, um trecho foi liberado para passagens de veículos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Andamento das obras na Heráclito Graça, um trecho foi liberado para passagens de veículos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Carlinhos espera que, quando os veículos voltarem a trafegar com segurança no local, o fluxo de pessoas volte à normalidade e, por consequência, o faturamento de sua oficina.

“Os comerciantes estão sendo muito prejudicados. Desde que começaram essa obra, o movimento caiu muito. Eu, por exemplo, já precisei ir buscar os carros na casa dos clientes, porque não tinha como eles virem até aqui”, relata. Proprietário de uma autopeças, Lucídio Teles também se sente prejudicado pela obra, apesar de compreender a importância da intervenção. “Desde a pandemia, estamos enfrentando muitas dificuldades e nos arrastando para seguir em frente. O desejo é apenas que terminem logo, ou que pelo menos liberem de pouco em pouco para o movimento ir melhorando”, diz. Demandada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que a avenida segue bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Gonçalves Ledo e Barão de Aracati, apenas o acesso local de moradores e comerciantes está garantido