Quatro homens são denunciados pelo duplo homicídio de empresários na Praia do Futuro

Mortes podem estar ligadas a atividades ilegais desempenhadas pelas vítimas, que tinham âmbito transnacional, na fronteira do Brasil com o Paraguai; vítimas foram mortas a tiros dentro de uma Hilux em Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou quatro homens acusados de envolvimento no assassinato de dois empresários na Praia do Futuro, em Fortaleza, no dia 1º de abril. Os suspeitos teriam participado da execução das vítimas, apoio logístico e material no crime. A denúncia foi apresentada à Justiça no dia 19 de abril.

As vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Renato Faria de Azeredo, de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, e André Luís Guellen, de 43 anos, do Rio Grande do Sul. Eles estavam na Capital a passeio e foram mortos enquanto estavam dentro de uma caminhonete Hilux.